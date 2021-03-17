خطأ في الدفاع الجوي.. إيران تصدر تقريرها النهائي بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية

أصدرت إيران اليوم الأربعاء تقريرها بشأن حادث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية من قبل الحرس الثوري، حيث ألقت بالمسؤولية على خطأ فني غير متعمد، وهو ما رفضته أوكرانيا.









ورفض أسر ضحايا الطائرة الأوكرانية التقرير الإيراني واعتبروه منافيا للمنطق، وقالوا إنه لا يمكن تصديق تقرير إيران بعد 14 شهرا من المراوغة. بحسب "رويترز".









وقال وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا إن تقرير إيران عن إسقاط الطائرة "محاولة سخيفة" لإخفاء الأسباب الحقيقية لإسقاطها، وأن أوكرانيا لن تسمح لإيران بإخفاء الحقيقية بشأن إسقاط طائرة الركاب.









ماذا جاء في تقرير إيران؟









ألقت هيئة الطيران المدني الإيرانية باللوم على خطأ ارتكبته إحدى شركات الدفاع الجوي في تقرير نهائي حول سبب تحطم طائرة ركاب أوكرانية في يناير 2020، وأودى بحياة جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصًا.









وقال التقرير في ملخصه الذي نشر على موقع الوكالة على الإنترنت "تم تحديد الطائرة كهدف معاد بسبب خطأ من مشغل طائرة الدفاعات الجوية.. بالقرب من طهران وأطلق صاروخان عليها".









وأضاف التقرير أن "مشغل الرحلة لم يكن له دور في حدوث الخطأ بواسطة بطارية الدفاع الجوي".









كانت إيران متوترة بشأن هجمات محتملة بعد أن أطلقت صواريخ على قواعد عراقية تضم قوات أمريكية ردا على مقتل قاسم سليماني أقوى قائد عسكري لها في ضربة صاروخية أمريكية على مطار بغداد قبل أيام.