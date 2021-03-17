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رياضة

الخطيب يهنئ «سيدات يد الأهلي» بكأس مصر

الأربعاء 17/مارس/2021 - 07:19 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم - محمد سمير
حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي على تهنئة الجهاز الفني ولاعبات الفريق الأول لكرة اليد «سيدات» بالنادي، بعد الفوز ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك.


وكان محمود الخطيب حرص على حضور مباراة «سيدات يد الأهلي» أمام الزمالك، التي أقيمت على صالة 6 أكتوبر.


وأشاد رئيس النادي بالأداء المتميز والروح العالية للاعبات الأهلي، وإصرارهن على الفوز بالبطولة.


وأكد على تقديره للمجهود الكبير الذي بذله الجهاز الفني واللاعبات على مدار مشوار البطولة، وتقديمهن أداءً مميزًا في المباراة النهائية، مشيرًا إلى ثقته الكبيرة في الفريق من أجل إحراز المزيد من الانتصارات والبطولات خلال الفترة القادمة.


وأشار رئيس النادي إلى أن تحقيق بطولة كأس مصر يُحمل لاعبات الفريق مسئولية كبيرة للاستمرار في التتويج بالبطولات، وهو ما يحتاج إلى جهد وتركيز.

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