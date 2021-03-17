علماء فرنسيون يكتشفون سلالة جديدة متحورة من كورونا أشد خطورة

اعلنت فرنسا عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تختلف تماما عن السلالة الأولى التى تم اكتشافها أواخر عام ٢٠١٩ مما يشكل كارثة كبرى على البشرية.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" فإنه تم اكتشاف ثماني حالات من "نوع بريتون" في مستشفى في لانيون ، وهي بلدة في المنطقة الشمالية الغربية من بريتاني.





وكشفت وزارة الصحة الفرنسية أنه على الرغم من الإصابة بالفيروس، فإن نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للمرضى كانت سلبية، وتم رصدهم فقط من خلال التسلسل الجيني للعينات.





ويُعتقد أنها المرة الأولى التي يتخطى فيها مصابي كورونا اختبارات PCR المعيارية الذهبية ، والتي تعد ضرورية لتتبع الوباء، كما أن تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) لا يمكنه تشخيص المتغيرات الأخرى في كورونا، بما في ذلك الإصدارات البرازيلية وجنوب إفريقيا ، فإنه لا يزال يعطي نتيجة إيجابية لـ Covid.





وقال العلماء في معهد باستور ، الذين اكتشفوا متغير بريتون، إنه لا يبدو أكثر قابلية للانتقال أو مميتًا من الفيروس الأصلي.





وكشفوا أن السلالة الجديدة تحمل تسع طفرات على بروتينها الشائك، ولكن أيضًا في "مناطق فيروسية أخرى". ولم يقدموا أي تفاصيل أخرى.





وسيجري الخبراء مزيدًا من البحث لمعرفة تأثير البديل على اللقاحات.



