ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

علماء فرنسيون يكتشفون سلالة جديدة متحورة من كورونا أشد خطورة

الأربعاء 17/مارس/2021 - 08:14 م
خبراء فرنسيون يكشفون
خبراء فرنسيون يكشفون مفاجأة عن خطورة الفيروس المتحور من كورو
Advertisements
أسماء محمد
اعلنت فرنسا عن ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد تختلف تماما عن السلالة الأولى التى تم اكتشافها أواخر عام ٢٠١٩ مما يشكل كارثة كبرى على البشرية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل" فإنه تم اكتشاف ثماني حالات من "نوع بريتون" في مستشفى في لانيون ، وهي بلدة في المنطقة الشمالية الغربية من بريتاني.

وكشفت وزارة الصحة الفرنسية أنه على الرغم من الإصابة بالفيروس، فإن نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) للمرضى كانت سلبية، وتم رصدهم فقط من خلال التسلسل الجيني للعينات.

ويُعتقد أنها المرة الأولى التي يتخطى فيها مصابي كورونا اختبارات PCR المعيارية الذهبية ، والتي تعد ضرورية لتتبع الوباء، كما أن تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) لا يمكنه تشخيص المتغيرات الأخرى في كورونا، بما في ذلك الإصدارات البرازيلية وجنوب إفريقيا ، فإنه لا يزال يعطي نتيجة إيجابية لـ Covid.

وقال العلماء في معهد باستور ، الذين اكتشفوا متغير بريتون، إنه لا يبدو أكثر قابلية للانتقال أو مميتًا من الفيروس الأصلي.

وكشفوا أن السلالة الجديدة تحمل تسع طفرات على بروتينها الشائك، ولكن أيضًا في "مناطق فيروسية أخرى". ولم يقدموا أي تفاصيل أخرى.

وسيجري الخبراء مزيدًا من البحث لمعرفة تأثير البديل على اللقاحات.

يأتي ظهور السلالة الجديدة في الوقت الذي تعاني فيه فرنسا من ارتفاع معدلات الإصابة وتواجه دعوات لإغلاق آخر، تسجل البلاد 20000 حالة جديدة كل يوم.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية تلزم الأجانب بتقديم اختبارات سلبية لفيروس كورونا عند الوصول اعتباراً من الغد

لماذا السلالات الجديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى

خطوة ألمانية كبرى لوقف انتشار السلالات الجديدة.. وما هو دواء ترامب؟

قبل وبعد الإصابة.. 8 أنواع من اختبارات فيروس كورونا

اختبار جديد لـ فيروس كورونا من الهاتف الذكي.. تفاصيل

رعب جديد .. اكتشاف 7 سلالات جديدة لكورونا في أمريكا

ترشيحاتنا

بالتزامن مع الفصل الدراسي الثاني.. الحكومة تكشف استعدادتها لمواجهة كورونا

استعدادا لرمضان.. التموين: 50% زيادة في ضخ السلع بالمنافذ بأسعار مخفضة

تدخل وزير الرياضة لـ تعيين لجنة جديدة للزمالك.. ماذا تقول اللوائح؟

في حاجات متقدرش تفهمها.. شوبير يهاجم اتحاد الكرة

مفيش حاجة بعيدة على ربنا.. عصام الحضري يعلن موقفه من العودة لمنتخب مصر على طريقة إبراهيموفيتش

مبروك كسبت جائزة.. خدعة جديدة يستخدمها النصابون | تفاصيل مثيرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون مسحة أو تحليل .. كيف يكتشف الكلاب مصابي كورونا خلال دقيقة؟

أثناء اختبارها .. ظهور مرسيدس AMG C63 موديل 2022

نشرة المرأة والصحة.. رئيس صدر قصر العيني يحذر من التهاون بفيروس كورونا.. والزعفران يحمي من الإصابة بمرض خطير