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فن

بوب أودنكيرك يرفض الاستعانة بدولبير لأداء مشاهد خطرة في Nobody

الأربعاء 17/مارس/2021 - 09:02 م
صدى البلد
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محمد نحلة

يقدم النجم بوب أودنكيرك دور البطولة في فيلم الأكشن والإثارة Nobody، بعد أن قدم أداءً كوميديًا ناجحًا في شخصية المحامي سول جودمان في مسلسلي Breaking Bad وBetter Call Saul، وحتى يحقق هذا التحول الكبير تلقى أودنكيرك تدريبًا شاقًا على الحركات الخطرة بداية من عام 2017 بتعلم كيفية القيام بمشاهد الاشتباكات والقتال ليصور مشاهد الفيلم دون الحاجة إلى الاستعانة بدوبلير.


وتدور أحداث الفيلم حول الأب هتش مانسيل الذي يخيب آمال أسرته عندما يرفض الدفاع عنهم أمام اقتحام لصّين لمنزلهم، بهدف تجنب العنف، ما يثير حنقهم تجاهه. تداعيات هذا الحدث فجّرت غضب هتش الدفين والمتراكم، ليكشف عن جوانب مظلمة وأسرار مثيرة في شخصيته.


Nobody من إخراج إليا نيشولر، وتأليف ديريك كولستاد، وبطولة بوب أودينكيرك الشهير بشخصية سول جودمان في مسلسل Breaking Bad وهو الدور الذي ترشح عنه لجائزتي إيمي وجولدن جلوب كأفضل ممثل في مسلسل Better Call Saul، ويشاركه البطولة كل من كوني نيلسون، روبرت فيتزجيرالد ديغز RZA، أليكسي سيريبرياكوف، وكريستوفر لويد. 


وينطلق الفيلم في دور العرض المصرية من خلال شركة FourStar.

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