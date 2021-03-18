ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كندا: تقرير إيران عن إسقاط الطائرة الأوكرانية منقوص

الخميس 18/مارس/2021 - 03:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
انتقدت الحكومة الكندية النتائج التي توصل إليها التحقيق الإيراني في حادث إسقاط طائرة الركاب الأوكرانية، ووصفته بأنه "منقوص ويفتقر للحقائق والأدلة القاطعة".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الخارجية الكندي مارك جارنو، ووزير النقل عمر الغبرا قولهما إن "التقرير لا يحاول الإجابة على أسئلة مهمة حول ما حدث بالفعل".

وأضاف الوزيران: "لا نزال نشعر بقلق عميق إزاء عدم وجود معلومات وأدلة مقنعة، رغم نشر تقرير التحقيق هذا".

وتابعا: "بعد المراجعة الأولية لتقرير التحقيق، من الواضح أننا لا نزال لا نملك إجابات عن سبب عدم اتخاذ إيران التدابير اللازمة، مثل الإغلاق الكامل لمجالها الجوي، لمنع مثل هذه المأساة".

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن تنشر كندا نتائج تحقيقها في تحطم الطائرة خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن طائرة ركاب أوكرانية أسقطت بنيران الدفاع الجوي الإيراني فوق مطار طهران في 8 يناير 2020 بالخطأ، مما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترك زوجة و5 أطفال .. نهاية مروعة لأب بسبب رهان .. تفاصيل

بطول 3 أمتار .. ظهور مفاجئ لـ سحلية جوانا في حديقة منزل يثير الرعب.. شاهد

بسبب «هجوم قرود» .. شابة في مقتبل العمر تفقد حياتها في حادث مأساوي