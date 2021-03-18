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الحضرة للإنشاد الدينى: نهدف لنقل تراث الحضرات الصوفية من المجالس إلى المسرح..فيديو

الخميس 18/مارس/2021 - 10:11 ص
صدى البلد
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آيات احمد
قال نور ناجح، مؤسس فرقة الحضرة للإنشاد الدينى: إن الفرقة تتكون من 10 منشدين و5 موسيقيين، وبدأت منذ عام 2015م لنقل جلسة الذكر إلى المسرح بطريقة تدخل القلوب كلها.

وأضاف خلال حديثه ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أنه تواصل مع عدد من أصدقائه المنتمين للطرق الصوفية لمساعدته فى توصيل الذكر للمستمعين عن طريق الإنشاد والمديح، منوهًا بأن "الحضرة" فرقة إنشاد ديني؛ تهدف إلى نقل تراث الحضرات الصوفية المصرية من المجالس والساحات إلى المسارح في صورة عروض فنية.

وأشار إلى أن الحضرة للإنشاد الدينى تعد  أول فرقة مستقلة تعتمد على الحضرة الصوفية في الغناء بالأداء الجماعي المبني على فكرة الابتهالات، والإنشاد الديني، الذي عاد في الآونة الأخيرة بقوة، وتضم الفرقة مجموعة من المنشدين، والمبتهلين من مختلف الطرق الصوفية، الذين يقدمون الحالة الروحانية للحضرات المصرية بشتى طرقها من خلال الإنشاد الديني، والابتهالات، والذكر، والمديح.

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