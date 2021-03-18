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أخبار البلد

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد السبت المقبل

الخميس 18/مارس/2021 - 10:36 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على البلاد، اعتبارا من غدا الجمعة، حيث يسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا بارد ليلا، يصاحبه شبورة مائية صباحا والرياح معتدلة، أما على جنوب سيناء يكون الطقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا والرياح نشطة.

وعلى محافظات الصعيد، يكون الطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على محافظات الجنوب نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 15، السواحل الشمالية 20 للعظمى والصغرى 14، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 15، شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 14، جنوب الصعيد 33 للعظمى والصغرى 16.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من يوم السبت المقبل، سيكون هناك موجة حارة تضرب البلاد وتستمر حتى يوم الثلاثاء المقبل، حيث تسجل درجات الحرارة خلال هذه الفترة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى وعلى الصعيد تصل إلى 38 درجة، يصاحب ذلك نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على كافة أنحاء البلاد.
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