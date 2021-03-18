الضهر والسند.. هيدي كرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها

احتفلت الفنانة هيدي كرم بعيد ميلاد شقيقتها دايان كرم، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وجمعت هيدي كرم بين صورها مع شقيقتها في فيديو قصير، يجمع صور لهما سويًا في مختلف أعمارهم وبصحبه العائلة.

وعلقت هيدي كرم علي الفيديو، كاتبة: " النهاردة عيد ميلادك، لسه فاكره يوم ما صحوني الصبح بدري علشان ياخدوني المستشفى لان ماما ولدت !!! ما كنتش اعرف ان اليوم ده ربنا بعتلى فيه احلا حاجه ممكن اي حد يتمناها ما كنتش اعرف ان من اليوم ده هايكون ليا اخت هي الضهر و السند و الصاحبه".

وأكملت هيدي كرم كاتبة: "غلاوتك في قلبي ما تتوصفش و لا فيه كلام ممكن يعبر عن حبي ليكي، عدينا بفترات كتير يمكن ما كناش قريبين لبعض فيها اوي بس اللي الدنيا علمته لنا ان في الاخر مالناش غير حضن بعض، بحبك اوي يا اختي و صاحبتي و حبيبتي، ربنا يخليكي ليا تنوري حياتي طول العمر حتى نشيبُ سويًا".

وجاءت التعليقات من قبل متابعيها كالاتي:

"ربنا يحفظكم يارب ويخليكم لبعض – ما أصدق كلماتك بمعانيها - ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم يارب ويبارك لكم في بابا وماما".

يذكر أن أخر أعمال الفنانة هيدي كرم مسلسل "لؤلؤ"، بطولة الفنانة مي عمر، أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، سلوى عثمان، وهو من تأليف زينب عزيز، وإخراج محمد عبد السلام.