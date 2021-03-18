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أخبار البلد

الزراعة: 703 ملايين جنيه تمويلا جديدا للمشروع القومى لإحياء البتلو

الخميس 18/مارس/2021 - 10:42 ص
صدى البلد
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أعلن السيد القصير - وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى اعتماد مبلغ 703  ملايين جنيه لأكثر من 5 آلاف مستفيد من صغار المربين لشراء 47 ألف رأس ماشية، ليصبح إجمالي ما تم تمويله لمشروع البتلو  حتى الآن حوالى 4 مليارات جنيه لاكثر من 25 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقرب من 272 ألف رأس ماشية.

وأضاف القصير أنه في إطار توجيهاتالرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم البتلو تم التنسيق مع البنك المركزى على زيادة المبلغ المخصص لتمويل المشروع بمليار جنيه اضافية.

من ناحيته كلف مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة واستصلاح الاراضى للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة  كلًا  من  قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية بالتنسيق مع مديريات الزراعة والطب البيطرى على مستوى محافظات الجمهورية بتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من المشروع القومى للبتلو سواء محلى او مستورد، مع توفير كافة اوجة الرعاية البيطرية والصحية ودراسة أى مشكلات تواجه المستفيدين على أرض الواقع والعمل على تذليلها فى مهدها

وقال الصياد إن المشروع القومى للبتلو, يعمل على توفير لحوم حمراء بالسوق بسعر عادل ومناسب لكل من المنتج والمستهلك، بالإضافة إلى توازن وثبات الأسعار فى الأسواق سواء كانت الرؤوس الحية للمواشى - أو أسعار اللحوم الحمراء.

وأوضح نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة أن ثبات وإستقرار أسعار رؤوس المواشى الحية واللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية وفى ظل الظروف الراهنة كان دافعا ً قويا ً ومشجعا ً للعديد من صغار المربين للتقدم بطلبات للإستفادة من المشروع القومى للبتلو.

وأوضح  د. طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أن اجمالي ما تم إقراضه وتمويله للإستفادة من المشروع القومى للبتلو خلال العام الماضى 2020 وحتى الان يمثل ما يزيد عن 78% من جملة ما تم صرفه وتمويله خلال الفترة من 2017 - وحتى الأن الأمر الذي يؤكد على تحقيق للأهداف المرجوه منه.

واضاف  أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى  على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).
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