تعرف على سعر ومواصفات أوبو رينو 5.. صور

تم الكشف عن جميع مواصفات اوبو رينو 5، وأصبحت تشكيلة الهواتف المتوسطة الفئة من شركة أوبو تضم أربعة إصدارات حتي الآن، كان أخرهما طراز Reno5 F، الذي انطلق إلى الأسواق العالمية أمس، وتمتاز مواصفات اوبو رينو 5، بتقديم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، وذلك بفضل إحدى معالجات كوالكوم.





سعر ومواصفات أوبو رينو 5





يتوفر هاتف اوبو رينو 5 بسعر يعادل 410 دولارات أمريكية (أي ما يعادل 6440 جنيها مصريا)، لخيار 8 + 128 جيجابايت، وبسعر يعادل 460 دولارا (أي ما يعادل 7225 جنيها )، لخيار 12 + 256 جيجابايت.





وتضم مواصفات اوبو رينو 5، شاشة مسطحة من نوع OLED، وبقياس 6.43 بوصة، وبدقة 2,400×1080 بكسل، ومعدل تحديث بتردد 90 هرتزا في الثانية، ويأتي الهاتف الذكي مدعوما بمعالج من نوع Snapdragon 765G، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.





وجاءت مواصفات اوبو رينو 5، مع كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرتين ثالثة ورابعة بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 وات.









مواصفات اوبو رينو 5 برو بلس





تشمل مواصفات اوبو رينو 5 بلس، شاشة مسطحة من نوع AMOLED، وبقياس 6.55 بوصة، ومعدل تحديث بتردد 90 هرتزا في الثانية، ويأتي الهاتف الذكي مدعوما بمعالج من نوع Snapdragon 865، ومقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.





ويتوفر هاتف اوبو رينو 5 بلس، مع كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا للتصوير الفائق العرض بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة واسعة الزاوية بدقة 16 ميجابيكسل، وكاميرا رابعة بدقة 2 ميجابكسل للتصوير الماكرو، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل، ويحتوي الهاتف على بطارية بقوة 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 وات.





ويمكنك الحصول على اوبو رينو 5 بلس، بسعر 500 يورو (أي ما يعادل 9 آلاف و 400 جنيه مصري).



