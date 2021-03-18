رئيس كينيا يعلن الحداد 7 أيام على وفاة الرئيس التنزاني جون ماجوفولي

أعرب الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، عن حزنه لوفاة رئيس تنزانيا جون ماجوفولي إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد.

وقال الرئيس الكيني - وفقًا لقناة (فرنسا 24) الإخبارية الناطقة بالإنجليزية اليوم /الخميس/ - "إن أفريقيا فقدت زعيمًا لامعًا"، كما أمر بإعلان فترة حداد في البلاد لمدة سبعة أيام".

يُشار إلى أن مستشارة ونائبة الرئيس التنزاني سامية حسن قد أعلنت وفاة الرئيس جون ماجوفولي منذ ساعات، وذلك بعد تدهور حالته الصحية إثر الإصابة بفيروس "كورونا".

وقالت سامية حسن: "أعزائي التنزانيين، من المحزن أن نعلن أنه اليوم فقدنا زعيمنا الشجاع الرئيس جون ماجوفولي الذي توفي في مستشفى (مزينا) في دار السلام، حيث كان يتلقى العلاج من فيروس كورونا".