محافظ بورسعيد يلتقي مجلس الغرفة التجارية.. ويتابع ملف مخالفات البناء

التقى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مجلس ادارة الغرفة التجارية برئاسة محمد سعدة رئيس الغرفة التجارية وأعضاء المجلس وذلك لمتابعة آخر مستجدات العمل ومناقشة ما تم تنفيذه خلال الفترة السابقة.





واستعرض المحافظ خلال اللقاء الخطوات التنفيذية التى قامت بها المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية فى اطار متابعة وحل مشاكل التجار فيما يتعلق بمستندات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ، وتنفيذ الاتفاق الخاص باعتماد التحويل البنكي بختم البنك بعد أن يقدم التاجر باقي المستندات الاصلية لمركز الخدمات الاستيرادية عند اصدار قرار الاستيراد للتأكد من سلامة العملية الاستيرادية طبقا لما جاء بدليل الاجراءات الذي اقره مجلس المدينة الحرة.









كما شهد اللقاء ، استعراض جهود لجنة المتابعة اللاحقة التي شكلها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد للمرور علي اماكن البضائع التي تم الافراج عنها من الجمارك والتحقق من وجودها والاطلاع علي فواتير البيع ودفاتر اثبات حركة دخول وخروج المخازن وحركة تداولها ويتكون اعضاء اللجنة من الجمارك والتموين والجهاز التنفيذي للمحافظة والضرائب.







