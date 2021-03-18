معلومات لا تعرفها عن فيلم ديدو.. اعتذرت عنه ريم مصطفى وتتشابه فكرته مع عمل لـ محمد هنيدي

طرح المنتج أحمد السبكي، البوسترات الدعائية الأولى لفيلم «ديدو» معلنًا عن طرح الفيلم بدور العرض السينمائي في موسم عيد الفطر المبارك، ونرصد أبرز المعلومات عن العمل قبل طرحه.

1- أتخذ الفيلم شعار «ارجوك لا تفعصني سهوا» في إشارة إلى الدمية التي تصدرت أفيش الفيلم مع حمدي المرغني، كما تم تصنيف الفيلم للعرض للجمهور العام.

2- الفيلم يدور في إطار كوميدي، حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري بيومي فؤاد، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

3- العمل يتشابه في فكرته مع عمل الفنان محمد هنيدي الذي يحمل اسم "كينج سايز"، وعلق كريم فهمي بطل العمل على هذا التشابه في تصريحات لـ صدى البلد وقال أن محمد هنيدي أستاذه وهو أحد جمهوره، وليس منافس له، وحينما يطرح هو عمله سيكون "كريم" من اول الحاضرين، مؤكدا أن الفكرة ليست حكرا على أحد.

4- فيلم "ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد وهدى المفتى، إضافة إلى ظهور أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول عمل يجمعهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات، من تأليف كريم فهمى، وإنتاج كريم السبكى ومحمد أحمد السبكى، وإخراج عمرو صلاح.

5- فيلم "ديدو" له طابع جديد ومختلف على السينما المصرية، وأخذ من كريم فهمي مجهودا كبيرا أثناء مرحلة الكتابة وامتدت لعامين، حسبما أوضح كريم في تصريحاته لـ صدى البلد، متابعا وأنه يريد أن يقدم عمل سينمائى مختلف عن الأعمال التى قدمها خلال السنوات الماضية، وتقديم قصة جديدة للجمهور.

6- العمل أعتذرت عنه الفنانة ريم مصطفى، جاء ذلك بسبب ظروف خاصة بها فى هذه الفترة، كما كشف لنا كريم موضحا أنه يكن لها كامل الاحترام، وأكد أنه وليس هناك أزمة بينهما كما أشيع، وعقب اعتذارها اجتمع مع مخرج العمل على الفور لاختيار ممثلة بديلة، وتم ترشيح الفنانة هدى المفتى لتلعب الدور بدلًا منها.

7- العمل تم تأجيل طرحه أكثر من مرة، فقد أعلن عن دخوله أكثر من مسوم سينمائي ولكن في النهاية كان لا يعرض العمل، واستبعدت فكرة عرضه مع ظهور فيروس كورونا، حتى أعلن المنتج عن منافسته في موسم عيد الفطر القادم.

8- العمل يجمع شيكو وهشام ماجد وأحمد فهمي كضيوف شرف، بعد إنفصالهما فنيا.

9- علق كريم على خروج الفيلم من المنافسة فى موسم أفلام عيد الأضحى عام 2019، وقال كريم لـ صدى البلد إن "ديدو" كان لا يزال فى بداية مرحلة التصوير التي بالضرورة تطلبت وقتًا طويلًا، لما يحتاجه من إمكانيات ضخمة لتنفيذ فكرته على أحسن وجه، لذا كان الأنسب له الطرح فى ميعاد آخر.

10- العمل بدأ تصويره في نياير 2019 لمدة 7 شهور.