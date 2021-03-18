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أخبار العالم

البيت الأبيض: بايدن ليس آسفا على وصف بوتين بـ القاتل

الخميس 18/مارس/2021 - 07:27 م
بايدن وبوتين
بايدن وبوتين
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قسم الخارجي
أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، اليوم الخميس، على عدم ندم الرئيس الأمريكي جو بايدن على وصف نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل. 


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن بايدن ليس آسفا على وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالقاتل. 


فيما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، عن استعداده للتحدث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، غدا أو يوم الإثنين المقبل. 


وعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على تصريحات جو بايدن في حقه ، بالقول:"عندما نقيم الناس والبلدان الأخرى، فإن الأمر يشبه النظر في المرآة"، مشيرا إلى أن كل إناء ينضح بما فيه ، وأنه سيتعين على الولايات المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا.


وأضاف، خلال لقاء عبر الفيديو مع سكان القرم وسيفاستوبول، بحسب وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية: "أنا أعرف الرئيس بايدن جيدا، وبماذا سأرد عليه؟ أقول له كن بصحة جيدة، وأتمنى له الصحة الجيدة ، أقولها بدون سخرية ولا مزحة". 


وتابع الرئيس الروسي:" ما أود قوله هو أن في تاريخ كل أمة يوجد العديد من الأحداث الصعبة والدرامية والدموية، ولكن عندما نقيم الآخرين أو عندما نقيم حتى الدول الأخرى، فإننا دائما ما نبدو وكأننا ننظر في المرآة، فنحن دائما ما نرى أنفسنا فيها، دائما ما نصف الآخرين بما نحن عليه من صفات". 


وأضاف: "الإدارة الأمريكية تريد علاقات مع روسيا بشروطها فقط، في حين أن روسيا ستعمل فقط على النحو الذي يفيدها". 


وقال الرئيس الروسي :"إن الولايات المتحدة تظن أننا مثلها، ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة".
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