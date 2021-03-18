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ثقافة

إبداعات نسائية .. معرض فني بمركز كرمة بن هانئ

الخميس 18/مارس/2021 - 08:51 م
صدى البلد
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بدأت فعاليات معرض ابداعات نسائية تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافه وبحضور عضوات المجلس القومي للمرأة  فرع القاهرة  د.عصمت اباظة، د.آمال نمر، ود.جينا العراقي، وذلك بقاعة معرض  مركز كرمة بن هانئ متحف احمد شوقي تحت اشراف مسئولة النشاط الثقافي شيماء حسن، بعد أن شارك في افتتاحه الدكتور خالد سرير رئيس قطاع الفنون التشيكلية.


وشارك العديد من الفنانات التشكيليات في هذا المعرض ومنهن د.أميرة فهمي الأستاذ بقسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية بثلاثة أعمال تتناول فيهم شخصيات نسائية مصرية أحدهم تعبر عن السيدة أم كلثوم بأسلوب البوب آرت وعملان شملت تكويناتهما مناظرة فنية بين لوحة الموناليزا وسيدة الكرم المصرية بأسلوب التجريب وبرؤية فنية معاصرة ناقشت من خلالها قضايا المرأة في المجتمع.
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