ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

الضرائب: 31 مارس آخر موعد لتقديم الإقرارات.. ولا نية لتمديد المهلة

الجمعة 19/مارس/2021 - 03:31 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد يحيى
أهابت مصلحة الضرائب المصرية بالممولين من الأشخاص الطبيعيين من أصحاب المشروعات- المنشآت الفردية، وشركات الواقع الناشئة عن ميراث منشأة فردية، وأصحاب المهن الحرة سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا ، مؤكدة أن مهلة تقديم الإقرار تنتهى في 31 مارس.

وشدد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة حريصة على توفير كافة وسائل التواصل مع المجتمع الضريبي لمساعدة الممولين في أداء الالتزامات القانونية المستحقة عليهم، وخاصة الإقرار الضريبي، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (206 ) لسنة 2020، وإنه في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة لا تجاوز ال 60 يومًا ، فإن الغرامة في حدها الأدنى ثلاثة آلاف جنيه وتصل فى حدها الأقصى إلى خمسين آلف جنيهًا ، أما في حالة التأخر عن تقديم الإقرار الضريبي مدة تجاوز ال 60 يومًا فإن الغرامة تبدأ بخمسين ألف جنيهًا وتصل في حدها الأقصى  إلى 2 مليون جنيه.

وأكد  " عبد القادر " أن مواعيد تقديم الإقرار الضريبي هي مواعيد قانونية ، ترد في قانون الضريبة على وجه التحديد ، مشددًا على آنه لا توجد لدى المصلحة أى نية لمد مهلة تقديم الإقرار الضريبى ، خاصة  في ظل قيام المصلحة بتوفير كافة وسائل الدعم الفنى للممولين ، سواء من خلال تواجد فرق للدعم  الفنى المجانى ،فى (227 ) مأمورية  ، و29 فرع للحاسب الآلى ، و20 مكتب للإرشاد الضريبى بالغرف التجارية على مستوى المحافظات، للتيسير على الممولين فى تقديم الإقرار إلكترونيًا والرد على كافة الإستفسارات، إضافة إلى  توفير وسائل التوعية الضريبية من خلال الندوات التى يتم عقدها أون لاين ويتم الإعلان عن مواعيد عقدها والرابط الخاص بحضورها من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك ، وكذلك فيديوهات التوعية على قناة المصلحة على اليوتيوب والتى تتناول بالشرح كيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا .

وأكد " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " تقديم كل التيسيرات للممولين وتحقيق التواصل المستمر والإيجابى مع الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل، الذى يتلقى كل الاستفسارات عبر الخط الساخن«١٦٣٩٥»، أو البريد الإلكترونى: «[email protected]»، وذلك فى إطار السعى المستمر لترسيخ أواصر الثقة مع الممولين .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الضرائب: منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة تسهم في رفع كفاءة الفحص والتحصيل

لتلقي الإقرارات.. الضرائب: إعادة تشكيل 19 مكتب إرشاد ضريبيا بالغرف التجارية

مصلحة الضرائب: غدا المهلة الأخيرة لقانون التجاوز عن مقابل التأخير.. وإعادة تشكيل 19 مكتب إرشاد ضريبي بالغرف التجارية.. وتقديم الدعم والتيسير للممولين خلال موسم الإقرارات

الضرائب: على الممول الاحتفاظ بالبريد الإلكتروني وكلمة السر الخاصة به

سابقة هي الأولى من نوعها.. مصلحة الضرائب توفر سيارات متنقلة لمساعدة الممولين بجميع المحافظات

سيارات تجوب الشوارع لتقديم الإقرار الضريبي الإلكتروني لعام 2020

ترشيحاتنا

باتشيكو يهدد الزمالك بـ اللجوء للفيفا .. تفاصيل

شوقي غريب: لم أضم لاعبا لقائمة المنتخب الأولمبي لا يشارك مع فريقه

للمرة الثالثة.. سرقة شقة مسئول سابق بالتربية والتعليم

بسبب الموجة الثالثة.. فرنسا تعلن إغلاقا عاما بالعاصمة باريس وبعض المناطق

أعدادها هائلة .. حشرة اختفت من سنوات تعود للظهور وتنتشر في أمريكا

ميكيسوني مهاجم سيمبا يكشف لـ صدى البلد حقيقة انتقاله إلى الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم تترك ابنتها تموت جوعا للهروب مع عشيقها.. وصدمة بعد اكتشاف هويتها

طريقة عمل سمك فيليه بـ 3 وصفات مختلفة

بإطلالة محتشمة.. حنان مطاوع تخطف الأنظار بجمالها