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اقتصاد

تراجع أسعار الذهب عالميا

الجمعة 19/مارس/2021 - 01:29 م
اسعار الذهب عالميا
اسعار الذهب عالميا
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وكالات
تراجعت أسعار الذهب اليوم متأثرة بارتفاع العوائد الأمريكية وقوة الدولار.

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وذكرت رويترز أن الذهب هبط في المعاملات الفورية 2ر0 بالمئة إلى 74ر1733 دولارا للأوقية وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1ر0 بالمئة إلى 50ر1731 دولارا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاديوم 2ر1 بالمئة إلى 19ر2650 دولارا واستقرت الفضة عند 04ر26 دولارا للأوقية فيما نزل البلاتين 2ر0 بالمئة إلى 62ر1204 دولارات.

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