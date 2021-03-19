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محافظات

وصول جثمان شهيد لنش بورسعيد إلى مستشفى الزهور

الجمعة 19/مارس/2021 - 07:20 م
وصول جثمان ضحية لنش
وصول جثمان ضحية لنش بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
وصل جثمان الشهيد "صلاح رخا"، ثالث شهداء "اللنش" الغارق في غاطس البحر المتوسط أمام سواحل محافظة بورسعيد ، اليوم الجمعة، إلى مشرحة مستشفى الزهور ببورسعيد.

يشار إلى أن جهود فرق الإنقاذ أسفرت عن  انتشال جثة محمد السيد محمود الخنيني، 37 عامًا، وعُثر على جثة "ماهر جابر خله عبيد"، 47 عاما على شاطئ رفح جنوب قطاع غزة، قبل أن يعثر على جثة "صلاح رخا" على أحد الشواطئ، ومازالت فرق الإنقاذ تواصل جهودها للعثور على باقي الجثامين  من شهداء  اللنش الغارق.

وأوفد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اللواء ابراهيم عزب، المشرف العام على غرفة إدارة الأزمات، وفوزي الوالي، رئيس حي الزهور، لمتابعة إنهاء الإجراءات اللازمة. 

ونعي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الشهيد الراحل مقدما خالص التعازي لأسرة "صلاح رخا"،  داعيا الله ان يتغمده بواسع رحمته  وأن يلهم الاسرة الصبر والسلوان
وصول جثمان شهيد لنش بورسعيد إلى مستشفى الزهور
وصول جثمان شهيد لنش بورسعيد إلى مستشفى الزهور
وصول جثمان شهيد لنش بورسعيد إلى مستشفى الزهور
وصول جثمان شهيد لنش بورسعيد إلى مستشفى الزهور
وصول جثمان شهيد لنش بورسعيد إلى مستشفى الزهور
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