دعاء فاروق عن هدايا عيد الأم: بنحب الأحضان والبوس.. فيديو

قالت الإعلامية دعاء فاروق، إن هدية عيد الأم بالنسبة لها ليست أساسية، لأنها تحب الأحضان والبوس.





وأضافت الإعلامية دعاء فاروق ، خلال استضافته ا ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، عبر فضائية "سي بي سي": "بنحب الأحضان والبوس طول الوقت، بحب لما ابني يرجع من الحضانة وراسم لي وردة".





وتابعت: "أنا محتفظة بهدايا أطفالي القديمة في عيد الأم.. وفيه هدايا شايلاها في خزنة من أيام ما كانوا في الحضانة".





وحلت الإعلامية دعاء فاروق والفنانة عارفة عبد الرسول واليوتيوبر سارة الذهبي، ضيوف على الإعلامية منى الشاذلي ببرنامج "معكم منى الشاذلي"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي".



