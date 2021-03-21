سعر الذهب اليوم 21-3-2021

استقرت أسعار الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 21-3-2021 على مستوى أعيرة الذهب المختلفة بمحلات الصاغة منذ أمس السبت.
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
وسجل أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 760 جنيها.
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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 869 جنيها .
وصل سعر عيار 18 وهو العيار الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 651 جنيها
وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة في سوق الذهب نحو 507 جنيها
ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 6080 جنيها و أوقية الذهب نحو 27.013 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 868.6 ألف جنيه
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.