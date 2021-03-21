سعر الذهب اليوم 21-3-2021





وسجل أعلى سعر للجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا بين أعيرة الذهب نحو 760 جنيها.





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وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة نحو 869 جنيها .





وصل سعر عيار 18 وهو العيار الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 651 جنيها







وبلغ سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة في سوق الذهب نحو 507 جنيها





