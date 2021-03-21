سلامة المرأة في المواصلات وتقليص ظاهرة الغارمات.. 5 هدايا من الرئيس للمرأة في عيد الأم

تكريم المرأة المصرية درع تمنحه الدولة تعبيرا عن الامتنان والتقدير والاحترام قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن المرأة المصرية هي درع الأمان ونكن لها كل التقدير والامتنان والاحترام، مشيرا إلى أن





وأضاف الرئيس خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: أصبحت المرأة المصرية نموذجا في المحافل الدولية في شتى المجالات.





ووجه الرئيس مجلس النواب والحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات و قانون مستقل يمنع زواج الأطفال وتحديد عمر الزواج.









كما وجه بمنع التمييز في مصر على أساس الجنس، ووجه وزارة النقل بضمان سلامة المرأة في وسائل النقل الخاصة والعامة



