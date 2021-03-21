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أخبار البلد

سلامة المرأة في المواصلات وتقليص ظاهرة الغارمات.. 5 هدايا من الرئيس للمرأة في عيد الأم

الأحد 21/مارس/2021 - 12:56 م
الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في عيد الأم
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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أن المرأة المصرية هي درع الأمان ونكن لها كل التقدير والامتنان والاحترام، مشيرا إلى أن تكريم المرأة المصرية درع تمنحه الدولة تعبيرا عن الامتنان والتقدير والاحترام

وأضاف الرئيس خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية: أصبحت المرأة المصرية نموذجا في المحافل الدولية في شتى المجالات.

ووجه الرئيس مجلس النواب والحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات وقانون مستقل يمنع زواج الأطفال وتحديد عمر الزواج.


كما وجه بمنع التمييز في مصر على أساس الجنس، ووجه وزارة النقل بضمان سلامة المرأة في وسائل النقل الخاصة والعامة

وأضاف الرئيس: أوجه الحكومة بتنفيذ برامج دعم ومساندة المرأة الريفية من خلال قروض ميسرة وتقليص ظاهرة الغارمات.
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