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رياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة الطائرة والقناة الناقلة

الإثنين 22/مارس/2021 - 07:31 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري بالصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب، حيث سيكون المحترف الكندي جاهزا لخوض اللقاء، خاصة وأنه منتظم في التدريبات الجماعية للفريق منذ وصوله ووصل لمرحلة الجاهزية البدنية والفنية لخوض المباريات.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة المقاولون العرب.

وتُذاع المباراة على قناة النادي الأهلي، ويبدأ الاستديو التحليلي الخاص باللقاء في الخامسة مساءً.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 29 نقطة، ويسعى الفريق لمواصلة انتصاراته والحفاظ على صدارة جدول الترتيب.

ويقود الفريق محمد اللقاني مديرا فنيا، ويعاونه هشام قطب مدربا عاما، ووليد عبد العال مدربا، والمدير الإداري أحمد شعلان.
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