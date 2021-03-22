موعد مباراة الأهلي والزمالك في دوري الكرة الطائرة والقناة الناقلة

يستعد الزمالك لمواجهة الأهلي اليوم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري بالصالة المغطاة بنادي المقاولون العرب، حيث سيكون المحترف الكندي جاهزا لخوض اللقاء، خاصة وأنه منتظم في التدريبات الجماعية للفريق منذ وصوله ووصل لمرحلة الجاهزية البدنية والفنية لخوض المباريات.





وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على صالة المقاولون العرب.

وتُذاع المباراة على قناة النادي الأهلي، ويبدأ الاستديو التحليلي الخاص باللقاء في الخامسة مساءً.



