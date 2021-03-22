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برلمان

برلماني يشكر الحكومة على قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة

الإثنين 22/مارس/2021 - 01:10 م
النائب اكمل نجاتي
النائب اكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الاحزاب بمجلس الشيوخ
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فريدة محمد و ماجدة بدوى و يوسف سامح
قدم النائب اكمل نجاتي ، عضو  تنسيقية شباب الاحزاب بمجلس الشيوخ، الشكر للحكومة على مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.

وقال نجاتي ان هذا المشروع يأتي ثمرة من ثمار مؤتمرات الشباب التي يراعها الرئيس عبدالفتاح السيسي واشار الي انه علي الرغم من تحفظنا كتنسيقية شباب الاحزاب علي بعض المواد والتي لنا عليها تعديلات ،الا اننا نوافق علي مشروع القانون وندعوا الزملاء للموافقة عليه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من مكتب لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى.
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