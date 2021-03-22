لما بنقرب من حاجات بنبعد عن حاجات تانية .. منى زكي تروج لمسلسلها الجديد لعبة نيوتن

روجت الفنانة مني ذكي لمسلسها الجديد لرمضان٢٠٢١ "لعبة نيوتن ".





و نشرت الفنانة مني ذكي بوستر المسلسل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام و علقت قائلة:لما بنقرّب من حاجات، بنبعد عن حاجات تانية ، مسلسل لعبة نيوتن ، رمضان ٢٠٢١.





و أعلن المنتج تامر مرسي، رئيس شركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن عرض مسلسل "لعبة نيوتن" بشكل حصري على شاشة "DMC" خلال السباق الرمضاني المقبل 2021.

وتدور أحداث مسلسل "لعبة نيوتن" فى إطار اجتماعي مليء بالتشويق، ويناقش مشكلة الخيانة الزوجية، من خلال بطلة العمل منى زكي التي تجسد دور "هنا" التي تعمل مهندسة زراعية في إحدى المزارع الخاصة بزوجها والذي يجسده الفنان محمد ممدوح، حيث تكتشف خيانته لها، وعمله في تجارة مشبوهة فتقرر الانفصال عنه وتتزوج من محمد فراج وتتوالى الأحداث في إطار مشوق.





مسلسل "لعبة نيوتن" تأليف وإخراج تامر محسن، بطولة منى زكي، محمد ممدوح، عائشة بن أحمد، محمد فراج، حنان يوسف، سيد رجب، محمد التاجي، وعدد آخر من الفنانين، ويعتبر المسلسل بمثابة عودة قوية للنجمة منى زكي للدراما التليفزيونية بعد تقديمها لمسلسل "أفراح القبة" عام 2016.