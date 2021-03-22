طلب إحاطة بشأن تأخر إعلان نتيجة مسابقة الشهر العقاري لعام 2016

أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب، عن تقدمه بطلب إحاطة لوزير العدل، بشأن عدم إعلان نتيجة مسابقة الوظائف للشهر العقارى منذ عام ٢٠١٦ حتى الأن على الرغم من مشهد الزحام الدائم بمكاتب الشهر العقاري بسبب العجز في أعداد العاملين.





وأشار "إسماعيل" في طلب الإحاطة إلى تضرر الأف المتقدمين لمسابقة الشهر العقاري المعلن عنها يونيو 2016، حيث أنه بلغ عدد المتقدمين حوالي 140 الف متقدم ، وان عدد الوظائف المطلوب شغلها يبلغ 1600 وظيفة تقريبا، منوها إلى انه بعد خوض الاختبارات الشفوية والتحريرية وتحمل المصاريف، لم يتم الإعلان عن النتيجة على الرغم من الزحام داخل مكاتب الشهر العقاري.





وطالب عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعلان نتيجة مسابقة يونيو 2016، وذلك بعد إرجاء العمل بتعديلات قانون الشهر العقاري، ووضع خطط عاجلة لتطوير وتحديث مأمورية الشهر العقاري حتى تكون لديها القدرة على أداء مهامها.