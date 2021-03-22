شهادة موثقة.. أسرار جديدة عن زواج الأمير هاري وميجان ميركل

احتلت أخبار الأمير هاري وزوجته ميجان ميركل، مؤشرات البحث بعد الكثير من الأسرار التي كشفها الثنائي في مقابلتهما الأخيرة مع الإعلامية أوبرا وينفري منذ أيام، وخاصة بعد أن أعلنا أنهما تزوجا سرًا قبل ثلاثة أيام من زفافهما الملكي الذي حدث في 19 مايو 2018، حيث كانت المرة الأولى التي يكشف فيها الأمير وزوجته أسرار عن زواجهما وأيضًا بعض كواليس السنة التي عاشا فيها بالقصر الملكي .

كشف الثنائي في لقائهما مع وينفري أنهما تزوجا سرًا قبل 3 أيام من حفل الزفاف الملكي الذي شهده العالم، وأوضحا أنهما أقاما مراسم زواج خاصة في الفناء الخلفي الملحق بمحل إقامتهما بالمملكة المتحدة في حضور رئيس أساقفة "كانتربري" فقط وبدون أي ضيوف.

بعد تلك التصريحات الجريئة، يبدو أن العائلة الملكية رفضت ما فعله هاري وميجان وكشفهما العديد من التفاصيل الخاصة بالعائلة، وفي مفاجآة فجرها مكتب التسجيل العام في بريطانيا، حيث نفى تمامًا ما قاله هاري وميجان عن زواجهما السري .

وبحسب ما نشرته صحيفة ذا صن البريطانية، فقد كشف مكتب التسجيل العام لأول مرة عن شهادة زواج هاري وميجان وأثبت أنه لا يوجد زواج سري وأن الثنائي تزوجا في 19 مايو 2018، تاريخ زواجهما الرسمي .

وبحسب ما قاله ستيفن بيرتون، الرئيس السابق للموظفين في مكتب التسجيل :" لم يكن من الممكن أن يتزوج هاري وميجان في منطقة منزلهما لأنه ليس مكانا مرخصا، بالإضافة إلى ذلك لم يكن هناك ما يكفي من الشهود لجعل الحفل رسميا، من أجل السماح بزواجهما، أنشأنا ترخيصا خاصا مع عبارات الملكة إليزابيث".

كما أكد أن ميجان ميركل كانت حائرة وربما أدلت بتصريحات غير دقيقة حول زفافها، مؤكدًا : "لم يقم رئيس الأساقفة بتزويجهما قبل ثلاثة أيام من الزفاف".