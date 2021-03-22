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رياضة

انتطام رباعي الاتحاد في معسكر المنتخب الأوليمبي

الإثنين 22/مارس/2021 - 04:24 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
ينتظم رباعي نادي الاتحاد السكندري، محمد صبحي، وفوزي الحناوي، وعمار حمدي، وعبد الغني محمد، في معسكر المنتخب الوطني الأوليمبي، بقيادة المدير الفني شوقي غريب، اعتبارا من اليوم، ضمن الاستعدادات لأوليمبياد طوكيو، المقرر انطلاقها في شهر يوليو المقبل باليابان.

وكان من المقرر أن يخوض المنتخب مباراتين وديتين، خلال هذا المعسكر، إلا أنه تم إلغاؤهما بسبب الإجراءات المشددة التي تتخذها معظم دول العالم، لوقف تفشي وباء فيروس كورونا.

وكان أعلن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاوليمبي عن قائمة المنتخب والتي تضم رباعي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري " محمد صبحي - عمار حمدي - فوزي الحناوي - عبد الغني محمد " استعدادا لاولمبياد طوكيو والمقرر اقامتها شهر يوليو القادم .
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