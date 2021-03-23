حتى لا تتعرض للحبس.. تعرف على حالة التصالح في قضايا التهرب الضريبي

ينقسم التهرب الضريبي إلى حالتين، الأولى متعمدة بقصد التهرب وعدم دفع حق الدولة من الضرائب، أما الثانية تحدث دون قصد أو وعي نتيجة عدم تقديم اقرارات الذمة المالية بانتظام، أو عدم الاهتمام بمراقبة موقفه من سداد الضرائب بشكل دوري.





التصالح في التهرب الضريبي

هناك إمكانية للتصالح إذا أجاز القانون لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الدعاوى الجنائية لجرائم عدم تقديم الاقرار أو التهرب المنصوص عليها فى القانون في أي حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صدور حكم بات فيها، وذلك مقابل أداء مبالغ الضريبة ومقابل التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، مضافا اليه 2%، بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها.





عقوبة التهرب الضريبي