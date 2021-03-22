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أخبار العالم

فعال للغاية .. كبير الأطباء الأمريكيين يشيد باللقاح الروسي "سبوتنيك V"

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:13 م
فوتشي
فوتشي
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على صالح
قال أنتوني فوتشي، مسؤول الصحة الأمريكي البارز ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إن لقاح سبوتنيك الخامس الروسي كورونا - كوفيد 19 فعال للغاية.

وقال فوتشي في برنامج إذاعي Hugh Hewitt عندما سئل عما إذا كان يثق في لقاحات كوفيد 19 من روسيا والصين، "أعتقد أن اللقاح الروسي فعال للغاية" مضيفا "البيانات حول اللقاح الروسي، ألقيت نظرة على بعض التقارير، يبدو جيدًا"

وتم تسجيل لقاح سبوتنيك V الروسي في 55 دولة.

في أغسطس 2020، أصبحت روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحًا ضد فيروس كورونا، أطلق عليه اسم Sputnik V، وطوره معهد أبحاث الجمالية بدعم مالي من صندوق الاستثمار المباشر الروسي (RDIF).

ووفقًا لتحليل المرحلة 3 من التجارب السريرية لـ اللقاح الروسي، الذي نشرته مجلة The Lancet الطبية ، فإن لقاح سبوتنيك V له فعالية بنسبة 91.6٪ ضد أعراض كورونا. 
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