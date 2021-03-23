شريف دسوقى باكيا: الظلم وحش.. وعيب يتقال إني بدخل اللوكيشن سكران أو دخلت مصحة نفسية

قال الفنان ، شريف دسوقى: إن قدمه كانت مهددة بالبتر وعندما طالب ببقية أجره رد عليه شريف ظلط منفذ شركة العدل جروب قائلا: إيه أخبار المصحة اللى أنت نزلت فيها يا شريف.





وتابع ، شريف دسوقى ، خلال لقائه فى برنامج "الحكاية " مع عمرو أديب، باكيا : الظلم وحش وعيب يتقال عليا إني بروح اللوكيشن سكران ومخمور أو بدخل مصحة نفسية.

وأوضح "دسوقى "، أنه انتهى من تصوير فيلم "النمس والإنس" مع شريف عرفة ومحمد هنيدى ومنه شلبى، وأيضا ضيف شرف فى مسلسل يحى الفخرانى فى رمضان 2021 ، ومن المتوقع تصوير الجزء الثانى من "وقفة رجالة".

واستطرد "دسوقى " : الناس بتحاسبنى على أنى فى الوسط من زمان وظهرت وانا عندى 53 سنة ، لافتًا الى أن لديه تلاميذ أصبحوا نجوما حاليا.





وأضاف "دسوقى "، أنه أصيب بالضغط والسكر وحمره وقدم سكرى فى 11 يوما ، مضيفًا أن أثناء تصويره لأحد المسلسلات أصيب بخربوش صغير ولم يكن يعلم أن لديه سكر فتعرض للإغماء