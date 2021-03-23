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رياضة

أمم أفريقيا.. مشوار منتخب مصر في التصفيات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 07:11 ص
منتخب مصر
منتخب مصر
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عبدالله هشام
يحل منتخب مصر ضيفا على منافسه كينيا يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من تصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا التى تستضيفها الكاميرون 
 
مصر تتصدر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف على جزر القُمر صاحب نفس الرصيد، فيما تحل كينيا ثالثة برصيد 3 نقاط ، وجاء منتخب توجو في المركز الاخير برصيد نقطة واحدة 

وكان منتخب مصر تعادل مع منتخب كينيا في المواجهة الأولى بنتيجة هدف لكل منهما كما تعادل مع جزر القمر سلبيا وحقق الفراعنة الفوز على توجو بهدف دون رد .

وفي الجولة الرابعة حقق منتخب مصر الفوز علي توجو في الجولة الرابعة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف .

خرج منتخب توجو من التصفيات بشكل رسمي وفي حالة تعادل او فوز منتخب مصر أمام كينيا الجولة المقبلة لن يتم النظر الي باقي النتائج ويضمن مقعدا في نهائيات البطولة .
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