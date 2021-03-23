مجلس إدارة التخطيط الاستراتيجي بجامعة بنها يناقش تقارير المتابعة الإلكترونية والميدانية للكليات

عقد مجلس إدارة الوحدة المركزية للتخطيط الاستراتيجي بجامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها وبحضور الدكتور عبد الرحيم شولح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق ، والدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق ، والدكتور سعد محمود مدير مركز ضمان الجودة ، والدكتور محمد معوض نائب مدير التخطيط الاستراتيجي ، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الالكترونية ، والدكتور محمود عبد الغفار مدير وحدة إدارة المشروعات ، والدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة.





وقالت الدكتورة فاطمة عبد الوهاب مدير التخطيط الاستراتيجي أن الاجتماع ناقش تقارير المتابعة الالكترونية والميدانية للكليات ، كما استعرض الإجتماع تقارير المتابعة للإدارات والمراكز والوحدات ونتائج دراسة تقييم النظام الالكتروني للمتابعة ، وإجراءات نقل النظام الالكتروني للمتابعة علي خوادم الجامعة.





من ناحية اخرى تنظم كلية العلوم جامعة بنها بالاشتراك مع مركز سيرن بسويسرا لأبحاث فيزياء الطاقات العالية دورة تدريبية للطلاب عبر "الفيديو كونفرانس" عن تقنية العلاج بالجسيمات للأورام السرطانية، اليوم الثلاثاء بمقر جامعة بنها بالعبور.





وقال الدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم ان الدورة التدريبية تشمل جزء نظري وآخر عملي ، ويشارك فيها طالب 40 طالب من طلاب الكلية ويحاضر فيها أساتذة من كليتي العلوم والطب بجامعة بنها





وأشار أبو سالم إلى أن الدورة تستهدف تدريب الطلاب على تطبيق متقدم لاستخدام تقنية العلاج بالجسيمات فى التشخيص وعلاج بعض الأورام السرطانية عن طريق الاتصال اون لاين بمركز أبحاث سيرن بسويسرا.





يذكر أن العلاج بالجسيمات (البروتونات أو الأيونات الثقيلة مثل C-12 ) قد شهد تطورًا هائلا في العلاج الإشعاعي فى الفترة الأخيرة مع ظهور خيارات متنوعة لتحسين العلاج في علم الأورام السريري ، وقد تم استخدامه في علاج العديد من الأورام السرطانية خلال الفترة الماضية.



