حقيقة تحصيل مبالغ لطباعة الامتحانات الشهرية لطلاب المدارس وزيادة رسوم المجموعات

اعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ، أنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة ومع اقتراب عقد الامتحانات الشهرية لصفوف النقل بمختلف المراحل على مستوى المدارس ، تردد شائعات حول تحصيل مبالغ مالية من الطلاب نظير طباعة أوراق الأسئلة ، كما ترددت شائعات مغرضه بزيادة رسوم المجموعات المدرسية بأوامر من المديرية .





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وقالت تعليم المنوفية في بيان رسمي لها : نود الإشارة إلى أنه لا صحة نهائيًا لما يتداوله البعض من وجود تعليمات بتحصيل مبالغ مالية من الطلاب نظير طباعة أوراق أسئلة الامتحانات الشهرية ،أو تحصيل مبالغ مالية من الطلاب تحت أي مسمى آخر.





كما أوضحت مديرية تعليم المنوفية ، أنه لم تصدر المديرية أية تعليمات بخصوص زيادة رسوم المجموعات المدرسية ، لافتةً إلى أنها تشدد على الالتزام الكامل بالقرارات الوزارية والكتب الدورية والنشرات والتعليمات المنظمة الخاصة بالمجموعات المدرسية .





وأكدت تعليم المنوفية أيضا ، على عدم وجود متحدث رسمي باسم المديرية سواء بديوان المديرية أو دواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها ، وجميع تعليمات وتوجيهات وقرارات المديرية تكون مكتوبة ويتم إرسالها لجميع الإدارات لتعميمها على المدارس ويتم نشرها والإعلان عنها على صفحة البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وعلى صفحة إدارة العلاقات العامة بالمديرية .





وأخيرًا قالت مديرية تعليم المنوفية : نهيب بالجميع اتخاذ الحيطة والحذر من الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من وحدة الصف وتكاتف وتعاون الجميع لإثارة البلبلة وإحداث الفرقة وزعزعة الثقة بين جميع قيادات العملية التعليمية وأولياء الأمور مع اتخاذنا لكافة الإجراءات القانونية ضد مروجي مثل هذه الشائعات