ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

حقيقة تحصيل مبالغ لطباعة الامتحانات الشهرية لطلاب المدارس وزيادة رسوم المجموعات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 11:10 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
ياســـمين بدوي
اعلنت مديرية التربية والتعليم بالمنوفية ، أنه قد تلاحظ في الآونة الأخيرة ومع اقتراب عقد الامتحانات الشهرية لصفوف النقل بمختلف المراحل على مستوى المدارس ،  تردد شائعات حول تحصيل مبالغ مالية من الطلاب نظير طباعة أوراق الأسئلة ،  كما ترددت شائعات مغرضه بزيادة رسوم المجموعات المدرسية بأوامر من المديرية .

اقرأ ايضا | الدرجة من 100 .. تعرف على معنى الألوان الموجودة في نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي

وقالت تعليم المنوفية في بيان رسمي لها : نود الإشارة إلى أنه لا صحة نهائيًا لما يتداوله البعض من وجود تعليمات بتحصيل مبالغ مالية من الطلاب نظير طباعة أوراق أسئلة الامتحانات الشهرية  ،أو تحصيل مبالغ مالية من الطلاب تحت أي مسمى آخر.

كما أوضحت مديرية تعليم المنوفية ، أنه لم تصدر المديرية أية تعليمات بخصوص زيادة رسوم المجموعات المدرسية ، لافتةً إلى أنها تشدد على الالتزام الكامل بالقرارات الوزارية والكتب الدورية والنشرات والتعليمات المنظمة الخاصة بالمجموعات المدرسية .

وأكدت تعليم المنوفية أيضا ، على عدم وجود متحدث رسمي باسم  المديرية سواء بديوان المديرية أو دواوين الإدارات التعليمية والمدارس التابعة لها ، وجميع تعليمات وتوجيهات وقرارات المديرية تكون مكتوبة ويتم إرسالها لجميع الإدارات لتعميمها على المدارس ويتم نشرها والإعلان عنها على صفحة البوابة الالكترونية لمديرية التربية والتعليم بالمنوفية وعلى صفحة إدارة العلاقات العامة بالمديرية .

وأخيرًا قالت مديرية تعليم المنوفية : نهيب بالجميع اتخاذ الحيطة والحذر من الشائعات المغرضة التي تستهدف النيل من وحدة الصف وتكاتف وتعاون الجميع لإثارة البلبلة وإحداث الفرقة وزعزعة الثقة بين جميع قيادات العملية التعليمية وأولياء الأمور مع اتخاذنا لكافة الإجراءات القانونية ضد مروجي مثل هذه الشائعات
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن استعدادات الامتحانات

قرار جديد من التعليم بشأن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021

تفاصيل كاملة عن استعدادات عقد الامتحانات لطلاب المدارس

استعدادات الامتحانات وحوافز المعلمين.. تفاصيل 5 مخاطبات رسمية أرسلها وزير التعليم لـ المديريات في أسبوع واحد

التعليم تنفي إلغاء الامتحانات ووقف الدراسة بالتيرم الثاني.. طارق شوقي يعرض خطته أمام لجنة الأزمات بمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل.. وإعلان القرارات النهائية لـ الطلاب وأولياء الأمور الأحد

تعليم المنوفية : أيـام الدراسة بمدارس المحافظة 5 أيـام أسبوعيا في التيرم الثاني

ترشيحاتنا

الوضع خطير في ألمانيا.. تحذير شديد اللهجة لـ ميركل من جائحة جديدة

بعد المبادرة السعودية.. أمريكا: لن نجعل الشعب اليمني رهينة للاتفاق النووي مع إيران

تفاصيل مهمة عن استمارة التقدم لـ امتحانات الثانوية العامة 2021

بعد ارتفاع إصابات كورونا.. كنيسة في الجيزة تقرر وقف الصلوات لإشعار آخر

جريمة بشعة.. رجلان يسحبان سيدة من سيارتها ويغتصبانها أمام أطفالها

رغم أزمة التصريح.. رامز جلال مستمر في تصوير برنامج رمضان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يضم نيسان وبيجو.. تفاصيل مزاد سيارات البنك الأهلي

أسعار فئات تويوتا فورتشنر موديل 2021 في السوق المصرية| صور

أستون مارتن تكشف عن نسختها الجديدة F1.. مواصفات