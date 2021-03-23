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تعليم

افتتاح ملتقى التعريف بفرص العمل والتوظيف بـ طب عين شمس

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 12:55 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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قســــم التعليـــــم
افتتح صباح اليوم، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب والدكتورة شهيرة سمير، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، ملتقى التعريف بفرص العمل والتوظف لخريجي كلية الطب جامعة عين شمس، والذي يقام بالتعاون مع رابطة خريجي جامعة عين شمس التابعة لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي 

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جاء ذلك بحضور الدكتورة سامية عبده نائب مدير المستشفيات الجامعية وأ.د. ريم الكباريتي مدير إدارة الخريجيين ومدير رابطة خريجي الجامعة و أ.د. دينا نبيه كامل ممثل رابطة خريجي كلية الطب بالجامعة واللواء طبيب السيد علاء عمارة مساعد مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة و أ.د. سحر حلمي رئيس قطاع التدريب والبحوث بوزارة الصحة والسكان و أ.د. عبد السلام شلبي مساعد الأمين للزمالة المصرية للشئون الفنية بوزارة الصحة والسكان و أ.د. أحمد نصر الدين مدير وحدة شئون مقدمي الخدمات الصحية بوزارة الصحة والسكان و السادة مديرو عدد من المستشفيات الخاصة و كبريات الشركات العاملة في المجال و السادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس و طلاب الامتياز بالكلية.

وفي كلمته أكد الدكتور أشرف عمر أن الكلية لا تهتم فقط بثقل طلابها أكاديميًا وعلميًا ، بل تسعى لتقديم يد العون لهم حتى يتلمسوا خطواتهم في سوق العمل ، وذلفك من خلال ربط الخريج بالجهات العاملة في المجال ذات السمعة المرموقة.

ووجه الطلاب بضرورة توخي الحيطة والحذر و الإلتزام بالإجراءات الاحترازية خلال فترة الامتياز وعملهم داخل المستشفيات في ظل ظروف الجائحة. كما طالبهم بضرورة مواصلة البحث العلمي من خلال استكمال مسيرة الدراسات العليا.

و أكدت أ.د. شهيرة سمير أن إدارة الكلية لا تألو جهدًا في مساعدة أبنائها الطلاب لتلمس الطريق نحو المستقبل ، ونصحتهم باستغلال كل الفرص الممكنة و السبل المتاحة لاختيار ما هو افضل لهم .

و أضافت أن الجامعة تحرص على استمرار الصلة بين خريجيها من خلال رابطة الخريجيين ، بما يعود بالنفع على كل منسوبي الرابطة.
و استعرضت أ.د.ريم الكباريتي أهداف رابطة خريجي الجامعة و المنشأة حديثًا لتضم كل منسوبي الجامعة منذ نشأتها في مطلع الخمسينيات من القرن الماضي، لافتة أن الالتحاق بالرابطة يوفر العديد من المزايا الصحية و الثقافية و الترفيهية .

كما يمكن الاشتراك في الرابطة من خلال خدمة فوري دون تكلف مشقة الحضور للجامعة لدفع رسوم الاشتراك.
أعقب ذلك استعراض المشاركين في الملتقى للفرص التدريبية و التوظيفية المتاحة من خلال مؤسساتهم.
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