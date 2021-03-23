ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء القرفة قبل النوم

القرفة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وهي مصدر غني للبوتاسيوم والمنغنيز والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد، وتساعد هذه العناصر الغذائية في خفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، كما يعالج مشاكل أمراض النساء وأمراض الجهاز التنفسي ومشاكل الجهاز الهضمي.

وكشفًا لما قدمه موقع boldsky ابرز فوائد تناول مياه القرفة...

1. جيد لإنقاص الوزن

يعتبر ماء القرفة مع العسل أفضل مشروب لفقدان الوزن ، حيث يساعد في إزالة السموم من الجسم عن طريق إزالة جميع السموم، وماء القرفة يجعلك تشعر بالشبع ويمنع آلام الجوع والرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة، هذا يساعد في فقدان الوزن بشكل أسرع.



