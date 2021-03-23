ماذا يحدث للجسم عند تناول ماء القرفة قبل النوم

القرفة من العناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، وهي مصدر غني للبوتاسيوم والمنغنيز والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك والحديد، وتساعد هذه العناصر الغذائية في خفض ضغط الدم ومستويات السكر في الدم، كما يعالج مشاكل أمراض النساء وأمراض الجهاز التنفسي ومشاكل الجهاز الهضمي.
وكشفًا لما قدمه موقع boldsky ابرز فوائد تناول مياه القرفة...
1. جيد لإنقاص الوزن
يعتبر ماء القرفة مع العسل أفضل مشروب لفقدان الوزن ، حيث يساعد في إزالة السموم من الجسم عن طريق إزالة جميع السموم، وماء القرفة يجعلك تشعر بالشبع ويمنع آلام الجوع والرغبة الشديدة في تناول الوجبات السريعة، هذا يساعد في فقدان الوزن بشكل أسرع.
2. يقوي المناعة
ماء القرفة غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينول و proanthocyanidins التي تساعد في تقوية جهاز المناعة أيضًا ، يحتوي ماء القرفة على خصائص مضادة للفطريات والبكتيريا والفيروسات تقلل من فرص الإصابة بأمراض مختلفة مثل مشاكل القلب وأمراض الجهاز التنفسي وما إلى ذلك.
3. يحسن وظائف المخ
يحسن الماء المشبع بالقرفة الذاكرة ويعزز وظائف المخ، وفقًا لدراسة مشهورة ، فإن القرفة لديها القدرة على إبطاء تطور أمراض الدماغ مثل مرض باركنسون ومرض الزهايمر، وتساعد ماء القرفة أيضًا في زيادة التركيز.