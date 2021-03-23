المنفي يشكر فرنسا ويعلن: اتفقت مع ماكرون على هذه الأمور

وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ليوم الثلاثاء، الشكر إلى فرنسا على دعمها لإعادة الاستقرار في ليبيا.





ونقلت وسائل إعلام ليبية عن المنفي قوله إن أولى خطوات هذا الدعم الفرنسي هو فتح السفارة الفرنسية أبوابها في ليبيا.





وقال المنفي:"اتفقنا مع الرئيس الفرنسي على إعادة فتح سفارة باريس في ليببا يوم الإثنين القادم".





وأضاف:" اتفقنا مع ماكرون على دعم الاستقرار في ليبيا لضمان الوصول للانتخابات نهاية العام الجاري".





وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل محمد المنفي ونائبه موسى الكوني في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.





وأكد المنفي أن السلطات الليبية الانتقالية تعمل على توحيد المؤسسات وإنجاز المصالحة.