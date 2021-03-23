ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

المنفي يشكر فرنسا ويعلن: اتفقت مع ماكرون على هذه الأمور

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 08:22 م
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
وجه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي ليوم الثلاثاء، الشكر إلى فرنسا على دعمها لإعادة الاستقرار في ليبيا.

ونقلت وسائل إعلام ليبية عن المنفي قوله إن أولى خطوات هذا الدعم الفرنسي هو فتح السفارة الفرنسية أبوابها في ليبيا.

وقال المنفي:"اتفقنا مع الرئيس الفرنسي على إعادة فتح سفارة باريس في ليببا يوم الإثنين القادم".

وأضاف:" اتفقنا مع ماكرون على دعم الاستقرار في ليبيا لضمان الوصول للانتخابات نهاية العام الجاري".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبل محمد المنفي ونائبه موسى الكوني في قصر الإليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأكد المنفي أن السلطات الليبية الانتقالية تعمل على توحيد المؤسسات وإنجاز المصالحة.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

ماكرون وبايدن يتفقان على التعاون في الملف النووي الإيراني والوضع بـ لبنان

مصادر فرنسية تكشف موقف إدارة بايدن من حزب الله

ليبيا.. قرار عاجل من المجلس الرئاسي بشأن طريق سرت - مصراتة

الإليزيه: ماكرون أكد لتبون تصميمه على الاعتراف بالحقيقة خلال احتلال فرنسا للجزائر

فرنسا تعلن إعادة فتح سفارتها في ليبيا وتطالب بإخراج المرتزقة

ترشيحاتنا

والدتهما كانت مع عشيقها .. مفاجأة في وفاة طفلتين بشبرا الخيمة بسبب تسرب غاز

عطل فني يوقف خدمة Gmail لأصحاب هذه الهواتف.. تفاصيل

من عيد ميلاد حسين فهمي .. فاتن موسى تثير الجدل بأنوثتها برفقة زوجها

ننشر حركة تنقلات قطاع مباحث الجيزة

بيان عاجل من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. بعد قليل

نادر نور الدين لـ "صدى البلد": مصر حصلت على توقيع 155 دولة من إجمالي 190 في الأمم المتحدة للضغط على أثيوبيا

Advertisements

مستشار الرئيس يفجر مفاجأة جديدة عن الموجة الثالثة لـ كورونا

خاص | تعرف على تطورات الحالة الصحية لهنادى مهني وزوجها وتعليقها على تصدر التريند

خليكم فى البيت .. مستشار الرئيس للصحة يحذر المواطنين من أمر خطير.. فيديو

النيابة العامة تطعن على الحكم ببراءة المتهم بخطف أمل عبد الحميد

رئيس الوزراء الإثيوبي: سد النهضة يمثل مشكلة كبيرة لنا ماليًا وسياسيًا

الأرصاد تحذر المصريين من تقلبات الطقس الغد .. فيديو

أمر ملكي عاجل من العاهل السعودي بشأن مكة المكرمة والمسجد الحرام

وزيرة الصحة: زيادة عدد مراكز تلقي لقاحات فيروس كورونا إلى 138 مركزا على مستوى الجمهورية

التعليم تفحص وضع المتضررين من نتيجة الصفين الاول والثاني الثانوي .. وتحسم الجدل بقرارات جديدة اليوم

بيان عاجل من التعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.. بعد قليل

شهادة إلكترونية وتلقيح ربع مليون.. الصحة تكشف استعداداتها مواجهة موجة كورونا الثالثة

رد قوي من السودان بعد إعلان إثيوبيا خططها لملء سد النهضة في يوليو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إصابتها بـ كورونا .. أجمل إطلالات تكشف عن أنوثة هنادي مهنا

من عيد ميلاد حسين فهمي .. فاتن موسى تثير الجدل بأنوثتها برفقة زوجها

دراسة تكشف عن تأثير تكيس المبايض على الإصابة بكورونا