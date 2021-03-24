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فن

في عيد ميلاد نادية الجندي .. قصة طلاقها بسبب رانيا يوسف

الأربعاء 24/مارس/2021 - 07:14 ص
نادية الجندي رانيا
نادية الجندي رانيا يوسف
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سعيد فراج
تحتفل الفنانة نادية الجندى، اليوم الأربعاء 24 مارس، بعيد ميلادها الـ 75، إذ ولدت في مثل هذا اليوم عام 1946، وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن العديد من الأدوار الجيدة والتى تظل علامة فى تاريخ السينما المصرية. 

تزوجت الفنانة نادية الجندي مرتين؛ الأولى من الفنان عماد حمدي وأنجبت منه ابنها الوحيد هشام، ثم تزوجت من المنتج محمد مختار الذي أنتج لها العديد من الأفلام، إلى أن تم الانفصال بعد ذلك بسنوات بسبب رغبته في الزواج من الفنانة رانيا يوسف. 

كانت الزيجة الثانية لـ نادية الجندي، من المنتج محمد مختار، الذي عمل في السلك الدبلوماسي قبل لقائه بها، وأخبرها برغبته في دخول مجال الإنتاج السينمائي، وعرض عليها رواية "الباطنية" وعُرض الفيلم عام 1980.

لم يكن الفيلم الأخير الذي أنتجه مختار لنادية الجندي، بل أنتج لها "وكالة البلح" عام 1982، وأثمر هذا التعاون عن الإعلان عن شراكة حياتية، إذ جرى الزواج بينهما في منتصف الثمانينيات وانفصلا بعد زواج استمر 20 عامًا. 
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