ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

الدلتا التكنولوجية: 4 أيام حضور التيرم الثاني.. وتقليل سعة القاعات

الجمعة 26/مارس/2021 - 01:47 م
الدكتور علوي الخولي
الدكتور علوي الخولي
Advertisements
أحمد الشاهد

قال الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، إنه تم انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالجامعة اعتبارا من يوم السبت الماضي .

وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن نظام الحضور ، وطريقة تلقي الطلاب للمقررات والبرامج الدراسية ، وفقًا لنظام التعليم "الهجين" والتي تجمع بين التعليم المباشر والالكتروني .

وأضاف "الخولي" إن هناك أربعة أيام للحضور بمقر الكلية ، مع مراعاة تقسيم الطلاب على مجموعات صغيرة ، مراعاة للتباعد الاجتماعي بينهم ، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة .

اقرأ أيضا :

5أبريل.. جامعة القاهرة تنظم حفلا لتوزيع جوائز مسابقة أفضل تلاوة للقرآن الكريم

ولفت إلى أنه يتم تخفيض السعة الاستيعابية من قاعات الحضور ، فالمدرجات التي تحتوي على ٦٠٠ طالب يتم تخفيض العدد إلى ٥٠ طالب فقط ، لمنع التجمعات داخل القاعات أو المعامل .

وأشار إلى أنه يتم التركيز على الجوانب العملية والتي تمثل ٦٠٪ من المقررات في أيام الحضور بالكلية ، من خلال ممارسة الطالب لها داخل المعامل والورش ، وباقي الأجزاء يتم طرحها "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالجامعة .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كل ما تريد معرفته عن نظام التعليم الهجين للجامعات

آثار القاهرة تنتهي من رفع مقررات الفصل الثاني على المنصات.. وهندسة وعلاج طبيعي تكشفان نظام الحضور وموعد انطلاق الدراسة

برنامج جديد للدراسات العليا في كلية اقتصاد القاهرة.. تجارة تعلن موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. وإعلام توضح كيفية تلقي المقررات الدراسية ونظام الحضور

اقتصاد القاهرة : الفصل الدراسي الثاني سيكون بنظام التعليم الهجين

تجارة القاهرة : الانتهاء من الامتحانات في 3 إبريل القادم

الدلتا التكنولوجية : نهاية الامتحانات غدا.. وبدء الفصل الدراسي الثاني فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

منتخب مصر يعلن تفاصيل إصابة حمدي فتحي

لماذا تنضم النساء إلى تنظيم داعش الإرهابي؟.. مرصد الأزهر يوضح

ردا على انتقادات مشاركتها في موكب نقل المومياوات.. شريف عامر لـ هند صبري: مصر بمن يحبها وتحبه

حكم تسمية ليلة النصف من شعبان بـ ليلة البراءة.. الإفتاء تجيب

خطيب الحرم المكي: بشفاعة النبي يدخل أقوام الجنة بلا حساب ولا عذاب.. فيديو

زيدان يحسم قراره بشأن مستقبل هازارد مع ريال مدريد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احترس منها.. عادات يومية تسبب التهابات الأمعاء

تسريب صور نيسان زد 400 NISSAN Z النسخة الإنتاجية .. صور

هيونداي تشوق لسيارة الكازار SUV الجديدة باسم القصر .. صور