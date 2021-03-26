الدلتا التكنولوجية: 4 أيام حضور التيرم الثاني.. وتقليل سعة القاعات

وأضاف "الخولي" إن هناك أربعة أيام للحضور بمقر الكلية ، مع مراعاة تقسيم الطلاب على مجموعات صغيرة ، مراعاة للتباعد الاجتماعي بينهم ، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة .





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قال الدكتور علوي الخولي رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، إنه تم انطلاق الفصل الدراسي الثاني بالجامعة اعتبارا من يوم السبت الماضي .وأوضح خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن نظام الحضور ، وطريقة تلقي الطلاب للمقررات والبرامج الدراسية ، وفقًا لنظام التعليم "الهجين" والتي تجمع بين التعليم المباشر والالكتروني .ولفت إلى أنه يتم تخفيض السعة الاستيعابية من قاعات الحضور ، فالمدرجات التي تحتوي على ٦٠٠ طالب يتم تخفيض العدد إلى ٥٠ طالب فقط ، لمنع التجمعات داخل القاعات أو المعامل .وأشار إلى أنه يتم التركيز على الجوانب العملية والتي تمثل ٦٠٪ من المقررات في أيام الحضور بالكلية ، من خلال ممارسة الطالب لها داخل المعامل والورش ، وباقي الأجزاء يتم طرحها "أونلاين" من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالجامعة .