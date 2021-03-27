البحرين.. وفاة حالة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن وفاة حالة قائمة لفيروس كورونا لمواطن يبلغ من العمر 55 عامًا، كما أعربت الوزارة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكافة أهله وأقاربه، وفقا لما ذكرته صحيفة أخبار الخليج.





وكانت فوزية بنت عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب، تقدمت باقتراح برغبة بشأن "تطوير مناهج التعليم في المراحل التعليمية لتعليم تكنولوجيا المواد المتناهية في الصغر"، وذلك بمشاركة عدد من النواب: عبد الله الذوادي، محمود البحراني، باسم المالكي، عبد الرزاق حطاب.





وجاء في المذكرة الإيضاحية للمقترح أن العلم بحر واسع وعجلة العلم في تقدم مستمر ولا تقف أبدًا، لذلك نجد في كل يوم ما هو جديد في المجالات العلمية المختلفة، ومما لا شك فيه أن تقنية النانو أضحت موضوع العلم الحديث ومحور اهتمامه وغدت في طليعة التقنيات في يومنا هذا وفي المستقبل لما لها من أهمية في: تحسين المنتجات في جميع الصناعات، وعلاج الأمراض باستخدام الأجهزة المجهرية الدقيقة، وخدمة البشرية في مجالات الحياة جميعها، وتعطي أملا كبيرًا للثورات العلمية في المستقبل في الفيزياء والكيمياء وعلم الأحياء والهندسة وغيرها، وتطوير المناهج وتدريب المعلمين ومعلمي العلوم خصوصًا، وفتح المجال إلى صناعات جديدة غير النفطية، واستقطاب البحرينيين في مجالات علمية جديدة توفر لهم وظائف نوعية مستقبلية.