صندوق الاستثمار الروسي يتفق على إنتاج 100 مليون جرعة سنويا من لقاح "سبوتنيك-في" في الصين

اتفق الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، مع شركة توب ريدينغ فارما، على إنتاج 100 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك-في" في الصين، وكذلك على التعاون في التسجيل والترويج له في البلاد.





وجاء في بيان الصندوق الروسي: "أعلن كل من الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، و"توب ريدينغ فارما" وهي [أحد أقسام شركة ، ريبيت روديولا القابضة، إحدى الشركات الرائدة في سوق الأدوية الصيني]، عن اتفاقية لإنتاج أكثر من 100 مليون جرعة سنويًا في الصين من أول لقاح مسجل في العالم لفيروس كورونا "سبوتنيك-في""​​​.





وأعلن الصندوق الروسي أن "الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، سيتعاون مع "توب ريدينغ فارما" أيضًا في تسجيل اللقاح وتعزيزه في الصين. وستحصل "توب ريدينغ فارما" على الحق في توزيع اللقاح في الصين، وكذلك هونغ كونغ وماكاو وتايوان بعد الموافقة التنظيمية".