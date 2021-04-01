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رياضة

خاص| مدرب منتخب مصر لليد: سنقاتل من أجل الميدالية الأولمبية رغم صعوبة مجموعتنا

الخميس 01/أبريل/2021 - 12:32 م
صدى البلد
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محمد سمير
اكد مجدي أبو المجد، المدرب العام لمنتخب مصر لكرة اليد، أن مجموعة مصر في  دورة الألعاب الأولمبية، التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو خلال شهر يوليو المقبل صعبة للغاية .

وأضاف أبو المجد في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد" أن منتخب مصر سيبذل قصاري جهده للظهور بشكل يليق بالفراعنة في الاولمبياد مؤكدا ان الهدف الأكبر هو تحقيق انجاز تاريخي لكرة اليد .

وأِشار أبو المجد  الي ان لاعبي المنتخب تعاهدوا علي العودة من طوكيو بميدالية أولمبية مؤكدا ان المنتخب سيتعامل مع كل مباراة علي حدة من اجل الوصول الي الهدف الرئيسي وهو حصد ميدالية أولمبية .

وأوضح أبو المجد ان منتخب مصر سيقوم بالأعداد الجيد للأولمبياد خلا الفترة القادمة من خلال المعسكرات والمباريات الودية.

ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الثانية التي تضم البحرين واليابان والبرتغال بجانب الدنمارك والسويد.

وأجريت صباح اليوم قرعة أولمبياد طوكيو في منافسات كرة اليد، و جاءت مصر في المجموعة الثانية ومعها السويد والدنمارك والبرتغال والبحرين واليابان صاحبة الأرض.

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