عميد صيدلة عين شمس: مدينة الدواء ستوفر الأدوية بأحدث التقنيات العالمية بأسعار مناسبة

وأضاف عميد كلية صيدلة خلال تصريحاته لصدى البلد ، ان افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمشروع مدينة الدواء الجديدة يعد انجاز من إنجازات الدولة يهدف لتوفير الأدوية بأحدث التكنولوجيات العالمية بأسعار مناسبة، مضيفا أن يعد أحد المشروعات القومية التى تقوم بها الدولة.

وأشار الدكتور خالد إلى أن المدينة الدوائية تعيد ريادة مصر في صناعة الدواء، كما أنها ستحقق حلم مصر في تصنيع أدوية محلية ذات جودة عالية ومخصصة للتصدير.

وأوضح أنه سوف يتم توفير دواء آمن وفعال، وفي متناول شرائح المجتمع المختلفة، بأن تكون فعالية الدواء ١٠٠٪ .

الجدير بالذكر شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال إفتتاح مدينة الدواء بمنطقة الخانكة، فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية.





وعرضت فضائية " صدى البلد" اللقطات الأولى لمدينة الدواء بالخانكة، منذ قليل، وكيفية تصنيع الدواء بأيدى مصرية.





و قال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يفتتح صباح أمس، الخميس، مدينة الدواء بمنطقة الخانكة.





وتعد من بين أحد أهم المشروعات القومية التى سعت الدولة لتنفيذها لامتلاك القدرة التكنولوجية والصناعية الحديثة في هذا المجال الحيوي مما يتيح للمواطنين الحصول على علاج دوائي عالى الجودة وآمن، ويمنع أي ممارسات احتكارية ويضبط أسعار الدواء، وذلك دعمًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.



