في الدوبليكس .. حكيم يكشف عن أغاني ندم على تركها

حل المطرب الشعبي حكيم، ضيفا على حلقة الخميس، من برنامج الدوبلكس، مع أبلة فاهيتا، وكارو، ومن المقرر إذاعة الجزء الثاني من الحلقة اليوم الجمعة.

وقال حكيم في فقرة لقائه مع الدمية كارو، إنه آخر العنقود بين 6 أشقاء، وأنه تخرج من إحدى مدارس الراهبات بمغاغة المنيا، وكان والده عمدة.

وتفاخر حكيم بغنائه مع عدد من النجوم العالميين من أبرزهم جيمس براون، وستيفن وندر، أولجا تانون، معبرا عن فخره بتصدير الأغنية الشعبية بين هؤلاء المشاهير.

وكشف حكيم عن رغبته في غناء إحدى أعمال عبد الباسط حموده وهي أغنية "إديني قلبك وخد حناني"، مؤكدا أنها كانت معدة مسبقا له لكنه تراجع عن غنائها، وندم على عدم غناء "كلام الناس" لجورج وسوف.