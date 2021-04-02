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رياضة

وفاة زوج شقيقة محمود الخطيب

الجمعة 02/أبريل/2021 - 10:16 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة، وفاة زوج شقيقة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك"، صورة مكتوب عليها:" إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي زوج شقيقة الكابتن محمود الخطيب، للفقيد الرحمة، ولأسرته الصبر والسلوان".

كان محمود الخطيب، زار نادي سموحة، محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، الأسبوع الماضي، وسط إستقبال حافل من الجميع.

وأكد فرج عامر أن محمود الخطيب يعد أحد أبرز نجوم الكرة المصرية، مشيرا إلي أنه تمكن من الارتقاء بالنادي الأهلي الذي يعد أحد أهم الأندية  على مستوى العالم .
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