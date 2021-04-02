قبل مواجهة ليفربول وريال مدريد.. تعرف على رد فعل محمد صلاح بعد إصابة سيرجيو راموس

كشف مات إديسون الصحفي بموقع ليفربول إيكو، عن رد فعل النجم المصري محمد صلاح، بعد إصابة سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد.





كان ريال مدريد أعلن أمس، الخميس، معاناة سيرجيو راموس من إصابة عضلية في الساق اليسرى.





وقال مات إديسون في تصريحات خاصة لـ صدى البلد:" إن محمد صلاح لم يهتم بإصابة سيرجيو راموس".





وأضاف:' "لكن في نفس الوقت غياب سيرجيو راموس، سيكون مفيدا لصالح ليفربول عندما يواجه ريال مدريد".





وسيغيب سيرجيو راموس عن مواجهتي ليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، حسبما أفادت تقارير صحفية إسبانية.





يذكر أن سيرجيو راموس تسبب في إصابة قوية لـ محمد صلاح "خلع في الكتف" الأيسر، في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2018، مما تسبب في توتر العلاقة بين الثنائي منذ ذلك الوقت.



