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رياضة

ٱخر كلام .. قمة رمضان بين الأهلي والزمالك في موعدها

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:05 ص
صدى البلد
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يسري غازي
رفضت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر إقامتها خلال شهر رمضان المعظم وتحديدا يوم ١٨ أبريل الجاري.

وتمسك مسئولو الجبلاية بإقامة مباراة القمة فى رمضان بالموعد سالف الذكر رافضين فكرة تأجيل اللقاء المرتقب مجددا.

واستندت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى موقفها الرافض لتأجيل قمة رمضان إلى تفادى ارتباك مواعيد جدول الدورى الممتاز خلال الفترة المقبلة وإنهاء المسابقة المحلية يوم ٣٠ سبتمبر المقبل.

كانت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة حسمت ملف احتمالية إلغاء بطولة الدوري الممتاز الموسم الحالي.

وسبق أن عقد مسئولو الجبلاية اجتماعا مع ممثلى الأندية في مقر الجبلاية بالجزيرة اتفقوا خلاله على موعد انتهاء البطولة المحلية.

وتمسك مسؤولى الجبلاية باستمرار المسابقة المحلية وانتهاء منافساتها يوم ٣٠ سبتمبر المقبل.

واستندت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة فى رفض فكرة إلغاء الدورى المصرى إلى مطالب الأندية باستمرار المسابقة المحلية فى ظل التكاليف المالية التي تكبدتها خزينة كافة الأندية.

يذكر أن مسؤولى أندية الدورى الممتاز رفضوا إلغاء تقنية الفيديو المعروفة ب var فى المسابقة المحلية.
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