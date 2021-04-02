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رياضة

بعد إثارته للجدل.. إدارة ليفربول تحسم مستقبل محمد صلاح مع الفريق

الجمعة 02/أبريل/2021 - 11:54 ص
صدى البلد
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محمد السعيد
كشف تقرير صحفي عن مستقبل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد إعلان مجموعة فينواي الرياضية استحواذ شركة ريد بيرد كابيتال على 10%، من أسهم النادي.

وذكرت شبكة " ليفربول إيكو" أن شركة ريد بيرد كابيتال استحوذت على  10 %، من أسهم نادي ليفربول، مقابل  750 مليون دولار.

وأوضحت الشبكة الإنجليزية، أن استحواذا شركة ريد بيرد كابيتال على 10% من أسهم نادي ليفربول سيؤثر بشكل إيجابي على ميزانية الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الشبكة، أن ليفربول لا ينوي انفاق مبالغ ضخمة لضم صفقات سوبر، مثل التعاقد مع كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، ولكن سيعمل على الحفاظ على نجوم الفريق، مثل محمد صلاح  وفان دايك وفابينيو وساديو ماني، وربما فينالدوم ونابي كيتا.

كان محمد صلاح فتح الباب مجددا أمام انتقاله إلى الدوري الإسباني الفترة المقبلة، خلال حوار نشرته صحيفة " ماكا" الإسبانية، هذا الأسبوع.

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