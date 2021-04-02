روسيا تكشف تفاصيل محادثة هاتفية بين بوتين ومحمد بن سلمان

أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ناقش مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التعاون بين البلدين ضمن منظمة "أوبك +" للنفط.





وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في إفادة صحفية: "تناول الطرفان موضوع أوبك+ خلال المحادثة. نحن نقدر الطابع الفعال والموثوق الذي يميز تعاوننا مع الرياض".





وأشار بيسكوف، إلى أنه تم إطلاع الرئيس بوتين، على الاتفاقيات في إطار منظمة أوبك+.





وكانت منظمة "أوبك+" خفضت إنتاجها من النفط بمقدار 9.7 برميل يوميًا منذ مايو العام الماضي بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا.