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أخبار العالم

روسيا تكشف تفاصيل محادثة هاتفية بين بوتين ومحمد بن سلمان

الجمعة 02/أبريل/2021 - 12:27 م
فلاديمير بوتين ومحمد
فلاديمير بوتين ومحمد بن سلمان
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محمد عثمان
أعلن قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين، ناقش مع ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، التعاون بين البلدين ضمن منظمة "أوبك +" للنفط.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في إفادة صحفية: "تناول الطرفان موضوع أوبك+ خلال المحادثة. نحن نقدر الطابع الفعال والموثوق الذي يميز تعاوننا مع الرياض".

وأشار بيسكوف، إلى أنه تم إطلاع الرئيس بوتين، على الاتفاقيات في إطار منظمة أوبك+.

وكانت منظمة "أوبك+" خفضت إنتاجها من النفط بمقدار 9.7 برميل يوميًا منذ مايو العام الماضي بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
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