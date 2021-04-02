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حوادث

كشف لغز العثور على جثة شخص بالقليوبية

الجمعة 02/أبريل/2021 - 01:43 م
جثة
جثة
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مصطفى الرماح
نجحت الاجهزة الامنية فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالقليوبية وتحديد وضبط الجانى.

وتبلغ لمركز شرطة بنها بالعثور على جثة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة المركز) ، وما قرر شقيقه بخروجه من منزلهما للتنزه وعدم عودته .

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية أسفرت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص ،مقيم بدائرة المركز ).

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطه  ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لوجود خلافات بينهما.. فعقد العزم على الإنتقام منه وتأديبه ، وبتاريخ الواقعة إتصل به هاتفيًا وطلب من مقابلته وإصطحبه بدراجة نارية ملك والده إلى مكان العثور ، وقام بالإعتداء عليه بقصد تأديبه ، إلا أنه فوجئ بوفاته وفور إكتشافه لذلك قام بالإستيلاء على هاتفه المحمول وهرب .

كما أضاف بتخلصه من الهاتف بإلقائه بإحدى مصارف المياه والحبل المستخدم فى الواقعة بأرض مجاورة ، وتم بإرشاد المتهم ضبط الدراجة النارية والحبل "المستخدمين فى إرتكاب الواقعة" .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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