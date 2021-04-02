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رياضة

يهدد مستقبل محمد صلاح.. 6 أندية تتصارع على ضم هالاند

الجمعة 02/أبريل/2021 - 03:05 م
صدى البلد
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محمد السعيد
بات النرويجي إيرلينج هالاند نجم فريق بروسيا دورتموند، هدفا لكبار الأوروبي، بعد تألقه مع أسود الفيستيفال خلال الفترة الماضية.

ويتنافس على ضم هالاند كلا من برشلونة وريال مدريد من إسبانيا وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي من إنجلترا.

وبدأ مينو رايولا وكيل هالاند رحلة المفاوضات من الأندية التي ترغب في ضم هالاند، حيث جلس مع إدارتي برشلونة وريال مدريد، مساء أمس، توجه إلى إنجلترا خلال الساعات الماضية، للتفاوض مع باقي الأندية.

ووفقا للعديد من التقارير الصحفية فإن برشلونة أكثر المهتمين بضم هالاند، حيث يرغب خوان لابورتا المدير الفني للفريق في بناء مشروع رياضي لإعادة هيبة الفريق، بعد حالة التخبط الإداري والفني التي عانى منها النادي الكتالوني مؤخرا.

هالاند يهدد مستقبل محمد صلاح:

بعض التقارير الصحفية أكدت مؤخرا،  أن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، يفكر في بيع واحد على الأقل من ثلاثي خط هجوم الريدز ( محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينو)، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، من أجل تمويل صفقة هالاند.

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في صيف  2023، وتشير بعض التقارير الصحفية إلى إمكانية رحيل النجم المصري إلى برشلونة أو ريال مدريد، خلال الصيف القادم.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد صلاح  110 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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